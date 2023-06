Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vom Weiher bis zur Schließ, vom Sportplatz bis zum Woogbach erstreckte sich das Gebiet, auf dem Hermann Josef Settelmeyer (83) mit anderen Kindern Klickerles und Hickels spielte oder einfach nur herumstromerte. Der Lingenfelder Autor erinnert in einem Buch an den Ort, in dem er aufgewachsen ist – an Weingarten.

Es ist bemerkenswert, wie wach die Kindheitserinnerungen des 83-Jährigen sind – im Gespräch und in seinem jüngsten Werk. „Ich hatte immer schon ein gutes Gedächtnis“,