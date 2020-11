Die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) sagt aufgrund der jüngsten Entwicklungen die Buchausstellung vor Ort ab. Die Einrichtung in Trägerschaft der kath. Kirchenstiftung St. Gertrud darf aber im zweiten Lockdown mit Zutrittsbeschränkungen sonntags (10.30 bis 12.30 Uhr) und mittwochs (17 bis 19 Uhr) weiterhin öffnen.

„Leider ist es unserer Bücherei coronabedingt nicht möglich, die Buchausstellung mit den geplanten Einschränkungen durchzuführen,“ sagt Büchereileiterin Silke Weber. Gemeinsam hatte man die Veranstaltung bereits corona-konform umgeplant – doch kam der zweite Lockdown dazwischen. Auf diesen war man aber beim Kooperationspartner gut vorbereitet: „Stöbern Sie aber gerne online in den ausgewählten Titeln: Unter www.borromedien.de/Weihnachten finden Sie alle Medien der diesjährigen Buchausstellung. Auch die Artikel des Buchspiegels und vieles mehr können Sie auf der Seite www.borromedien.de entdecken und bestellen.“

Nach der Auslegungshilfe zur zwölfte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 30. Oktober 2020 darf die Bücherei weiterhin unter den AHA-Regeln geöffnet werden. Ihre Bestellungen können Leserinnen und Leser also auch bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Bücherei abgeben oder in den Bücherei-Briefkasten einwerfen. Kurze Zeit später liegen die gewünschten Medien in der Bücherei zur Abholung gegen Barzahlung bereit.

Anmeldung zur Onleihe

Die Anmeldung zur Onleihe im Bistum Speyer (OBiS) erfolgt über das Büchereiteam bei der Büchereifachstelle. Dort werden die Zugangsdaten erstellt und per E-Mail an die Leser zurückgemeldet. Dann können diese jederzeit digital Bücher, Hörbücher und Zeitschriften ausleihen und diese auf dem eigenen eReader für jeweils maximal 21 Tage nutzen. Mit der kostenlosen Onleihe-App für Smartphones und Tablets kann man neben eBooks auch Hörbücher (eAudio), und Zeitschriften (eMagazines) nutzen.

Wer für sich und Ihre Familie Medien zur Gestaltung des Alltags im zweiten Lockdown sucht, kann sich vor dem Büchereibesuch online im Bibliotheks-Katalog in Leimersheim informieren. So kann man dann vor Ort gezielter Suchen und so die Verweildauer in der Bücherei einschränken.

Info

St. Gertrud Leimersheim, Kardinal-Wendel-Schule, Abraham-Weil-Straße 2a, E-Mail: koeb.leimersheim@bistum-speyer.de, Bibliotheks-Katalog: www.bibkat.de/leimersheim, App fürs Smartphone: bibkat (kostenlos im Google Play Store bzw. im App Store), Onleihe-Portal: onleihe.bistum-speyer.de.