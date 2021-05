Die Coronazeit ist chaotisch und stressig. Bei all den Strapazen, denen wir durch Schulschließungen, Homeoffice und all den anderen Umstellungen im Lockdown ausgesetzt sind, ist es manchmal schwierig, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Dazu muss ein jeder auch noch ständig über die aktuellen Hygieneregeln im Bilde sein, sonst riskiert man ein Bußgeld. Und die sind auch noch von Bundesland zu Bundesland verschieden. Gerade Menschen, die in der Nähe einer Landesgrenze wohnen, können da schonmal die Übersicht verlieren.

So geschehen vergangene Woche im Wörther Einkaufszentrum Maximilianscenter. Die Polizei kontrollierte dort die Einhaltung der neuen Mundschutzregeln. Wer ohne medizinische Maske erwischt wurde, wurde zur Kasse gebeten.

Überm Rhein ist alles anders

Eine Mutter, die anonym bleiben möchte, war mit ihren drei Kindern im Alter von neun, fünf, und einem Jahr nach dem Einkauf auf dem Weg zu ihrem Auto, als die Polizisten auf sie zukamen. „Eine Polizeibeamtin wies sie darauf hin, dass alle Personen ab 6 Jahren eine medizinische Maske zu tragen haben“, berichtet der Ehemann der Frau. „Meine Frau berichtete glaubhaft, dass Sie aus den Medien entnommen habe, dass die medizinischen Masken für die Kinder ab 14 Jahre gelten. Die Beamtin belässt es bei einer Ermahnung und lässt sie zum Parkplatz weiter.“

Das Missverständnis lässt sich leicht erklären. In Baden-Württemberg, wo die Familie wohnt, dürfen Kinder bis 14 Jahren weiter Alltagsmasken tragen. Kinder bis fünf sind von der Maskenpflicht ganz befreit. Auf der anderen Seite der Rheinbrücke sieht es anders aus: Jedes Kind ab 6 Jahren muss beim Einkauf eine Maske tragen, und zwar eine medizinische.

Gleiches Recht, gleiche Strafe für alle

Für die Mutter und ihre Kinder kam dann auch noch Pech dazu: Ein anderer Beamter kontrollierte gleichzeitig eine weitere Familie und sprach ein Bußgeld aus. Seine Kollegin machte er darauf aufmerksam, dass die Ordnungshüter nicht für das gleiche Vergehen bei einer Familie eine Verwarnung und bei der nächsten ein Bußgeld aufbrummen könnten. Darum zog die Beamtin die Verwarnung der ersten Familie zurück und sprach auch für sie ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro aus.

„Auch wenn dass geltende Recht vermutlich aufseiten der Polizeibehörde steht, so halte ich das moralische Recht auf unserer Seite“, sagt der Vater. „Wir Familien leiden seit mehr als einem Jahr enorm an den Umständen der Einschränkungen und wünschen uns ebenfalls sehnlicht ein Ende der Pandemie. Die Politik muss reagieren und entsprechende Gesetze und Verordnungen zwar schnell erlassen und durchsetzen, muss aber anerkennen dass zwischen Homeoffice, Haushalt und Homeschooling sich Menschen befinden die nicht alle tagesaktuelle Geschehnisse und Gesetze prüfen können und unmittelbar alle Gewohnheiten insbesondere das der Kinder ändern können.“

Trotz Ärgers: Man muss sich selbst schlau machen

Eine weitere Leserin, die ebenfalls anonym bleiben möchte, hat ähnliches erlebt: „Wir waren am 29. Januar im Marktkauf Wörth einkaufen, unsere zwölfjährige Enkelin war auch dabei. Beim Verlassen des Marktes wurden wir von zwei Polizisten angehalten und mussten 50 Euro bezahlen, weil unsere Enkelin keine medizinische Maske trug“, berichtet die Leserin. „Wir kommen aus Baden Württemberg, hier ist die Grenze 14 Jahre. Meine Frage ist: Wie sollen wir wissen, was in anderen Bundesländern für Vorschriften gibt?“

Rechtlich gesehen ist die Sache ganz einfach: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, sich über die jeweiligen Vorgaben vor Ort zu informieren. Noch mal zum Mitschreiben: In Rheinland-Pfalz allgemeine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske ab 6 Jahren. In Baden-Württemberg: Kinder zwischen 5 und 14 Jahren dürfen noch Alltagsmasken tragen. Ab 15 Jahren muss jeder eine medizinische Maske tragen. Im Elsass gilt die Maskenpflicht ab 11 Jahren. Aber Achtung: Ab Montag könnten wieder neue oder veränderte Regelungen gelten.

Pendler dürfen durch Frankreich fahren

Mit fremden Regelungen auseinandersetzen müssen sich auch Pendler, die auf ihrem Weg zur Arbeit durch französisches Grenzgebiet fahren. In Leserzuschriften war auch die Rede von geforderten PCR-Tests. Darauf hatte der Beauftragte der Ministerpräsidentin für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Werner Schreiner, in der RHEINPFALZ reagiert (Ausgabe 9. Februar). Er macht darauf aufmerksam, dass es derzeit keine Einschränkungen für Berufspendler gebe, die aus Rheinland-Pfalz durch das Elsass an den Arbeitsplatz in Baden-Württemberg – zum Beispiel zu Daimler nach Rastatt – fahren. Schreiner teilte mit, dass generell die Corona-Verordnung der französischen Regierung zu beachten sei. Bei Kontrollen könnte es zudem hilfreich sein, wenn man nachweisen kann, wo sich die Arbeitsstätte befindet. Auch Ausweispapiere sollte man selbstverständlich bei sich führen.