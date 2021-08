Ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro erwartet einen 21-jährigen Autofahrer. Am Donnerstagabend wurde der junge Autofahrer Am Unkenfunk in Germersheim kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Polizisten fest, dass der junge Mann offenbar kurz zuvor Drogen konsumiert hatte. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Als Strafe erwartet ihn neben dem Bußgeld auch eventuell der Entzug des Führerscheins, denn die Führerscheinstelle wird ebenfalls informiert.