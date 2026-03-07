Ariane Bügel-Darmoul ist politische Quereinsteigerin – wie viele Kandidaten auf der Liste des BSW. Die 38-Jährige hat einen Spitzenplatz.

Ariane Bügel-Darmoul arbeitet seit elf Jahren als Krankenschwester im Speyerer Diakonissen-Krankenhaus. Auf der Überwachungsstation, im Schichtdienst, meistens am Wochenende. „Ich bin happy dort“, sagt die 39-Jährige. Das Gesundheitswesen liegt ihr am Herzen, seine Defizite sind eines ihrer politischen Schwerpunktthemen. Hausarztmangel, Kliniksterben, Überlastung in der Pflege. „Wir dürfen Gesundheit nicht als Ware betrachten“, sagt die Direktkandidatin des Bündnis Sahra Wagenknecht. „Sie ist Teil der Daseinsfürsorge.“ Kliniken müssten finanzielle Unterstützung vom Land erhalten, Überschüsse in Investitionen zurückgeführt werden. „Ein Krankenhaus ist keine Gewinnmaschine, sondern da, um Menschen zu versorgen.“ Wie schwer es ist einen neuen Hausarzt zu finden, habe sie vor einigen Jahren selbst erlebt, erzählt die Leimersheimerin. Wohnortnahe Stützpunkte, in denen Pflegekräfte medizinische Dienstleistungen wie Blutabnahme oder EKG schreiben übernehmen, könnten Arztpraxen entlasten und Versorgungslücken schließen.

Fast von Anfang an dabei

Seit zwei Jahren, fast von Anfang an, ist Ariane Bügel-Darmoul Mitglied beim BSW. Sie habe sich vorher oft aufgeregt über Dinge, die aus ihrer Sicht in der Politik schief liefen, konnte sich aber nie ganz mit einer Partei identifizieren – bis Sahra Wagenknecht das Bündnis gründete. Von nun an wollte sie ihre Überzeugungen in politische Arbeit umsetzen. Die zweifache Mutter ist Co-Regionalsprecherin, Leiterin der Expertengruppe Gesundheit, Direktkandidatin im Wahlkreis 52 und steht auf der Landesliste weit vorn, auf Platz 2. Der Wahlkampf führte sie durch ganz Rheinland-Pfalz. „Wir haben eine reale Chance in den Landtag einzuziehen“, so die Kandidatin über die junge Partei. „Wir sind viele Quereinsteiger. Wir sind aus der Mitte der Gesellschaft. Wir kennen die Probleme nicht nur vom Erzählen, sondern weil wir sie täglich erleben.“

Günstige Energie für die Industrie

Humorvoll, herzlich, zielstrebig. Diese Eigenschaften fallen Ariane Bügel-Darmoul ein, wenn sie sich in drei Worten beschreiben soll. „Ich bin ein waschechtes Pfälzer Mädel“, ergänzt sie. Mit ihrem Mann, den beiden Söhnen und einem Labrador lebt die 39-Jährige in Leimersheim. In der Schule ist sie Lesemama. Hin und wieder schafft sie es zum Kraftsport-Verein. „Haben wir es schön hier“, denkt sie oft, fast schwärmerisch, wenn sie mit dem Hund spazieren geht. Aber es gibt Entwicklungen, die ihr Sorge bereiten. Der Abbau von Arbeitsplätzen in der Südpfälzer Industrie gehört dazu. „Wir brauchen Energie vom günstigsten Anbieter“, sagt Bügel-Darmoul im Hinblick auf Sanktionspolitik. „Damit wir Preise senken und weiter produzieren können.“ Deutschland sei auf gute Handelsbeziehungen angewiesen: „Man muss nicht kuscheln, aber anständig und vernünftig miteinander umgehen.“

Bürokratie verschlanken, Anlaufstellen auf Ämtern bündeln und Wege optimieren, steht auf der Agenda der Landtagskandidatin. Kommunikation zwischen Behörden funktioniere nicht gut: „Die Sozialkasse weiß nicht, was die Elterngeld-Kasse macht.“ Im Kita-Bereich solle es mehr Sprachförderung und ein verpflichtendes Vorschuljahr geben. Die Kostenfreiheit für die Kita – das habe die SPD gut gemacht – soll bleiben. Persönlich sehr wichtig sei ihr eine vernünftige Migrationspolitik, sagt die Leimersheimerin. Sie ist seit 21 Jahren mit einem Tunesier verheiratet. Integration funktioniere über Sprache, auch im Arbeitsmarkt. Die aktuellen Pläne der Bundesregierung den Zugang zu kostenlosen Integrationskursen einzuschränken, hält die BSW-Kandidatin für falsch.

Ein friedliches Weltbild

Azch der „Friedensaspekt“ habe sie beim Bündnis Sahra Wagenknecht überzeugt. Sie lebe ihren Kindern ein pazifistisches Weltbild vor, erzählt Ariane Bügel-Darmoul. Bei dem Gedanken, dass ihr älterer Sohn nächstes Jahr zur Musterung soll, drehe sich ihr der Magen um. Wehrdienst, Aufrüstung, die Ukraine-Politik treiben sie um. „Die Leute sprechen über Waffengattungen als wäre es die neue Louis-Vuitton-Tasche“, meint Bügel-Darmoul. Apropos Sprechen: Die Parteien sollten miteinander sprechen, nicht übereinander – und sich mit Respekt begegnen.