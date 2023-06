Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Etwa 20.000 Menschen haben an drei Tagen in Hagenbach gefeiert. Tobias Zimmermann vom Festkomitee spricht darüber, warum das Brunnenfest 2023 so erfolgreich war und wann das nächste stattfinden könnte.

Die Ansprüche an Sicherheitskonzepte steigen, die Anzahl der Ehrenamtlichen, die bei Festen mithelfen wird gleichzeitig kleiner. Tobias Zimmermann kennt als Mitglied des Festkomitees die Herausforderungen.