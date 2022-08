Die Kriegsereignisse und die damit verbundenen Wirtschafts- und Energiekrisen, sowie die klimatische Situation haben die Kommune zum Nachdenken und Handeln veranlasst, so eine Mitteilung der Stadt Hagenbach. Seit einiger Zeit werden Gebäude und Plätze nicht mehr beleuchtet, die Brunnen sind abgestellt. Die städtischen Bäume, Blumen und Sträucher auf Plätzen, Straßenrändern und Spielplätzen werden nicht mehr mit Trinkwasser, sondern mit Wasser aus unseren Baggerseen gegossen. „So können wir in der Gießsaison wöchentlich 15.000 Liter Trinkwasser einsparen“, so die Mitteilung.

Heizungen werden überprüft

Weiterhin werden zu Beginn der Heizperiode alle Heizungen in den städtischen Gebäuden (Rathaus, Kulturzentrum, Bauhof, JuZe, Kitas, Einsegnungshalle) auf ihre Effizienz geprüft. Heizzeiten und voreingestellte Temperaturen werden kontrolliert und falls notwendig und möglich angepasst. Auch die Vorhaltung der Warmwassertemperaturen wird in diesen Liegenschaften reduziert.