Ein Bußgeld wegen fehlerhaften Überholens erhält ein Brummifahrer, der sich ein sogenanntes „Elefantenrennen“ lieferte. Unter diesem Begriff versteht man ein Überholmanöver, in der ein Lkw einen anderen auf einer Straße mit mehreren Fahrstreifen mit geringem Geschwindigkeitsunterschied, überholt. Bemerkt wurde das Rennen von Einsatzkräften der Polizeidirektion Landau, des Schwerverkehrskontrolltrupps der Polizeidirektion Neustadt sowie des Zolls, die am Mittwoch zwischen 9 und 13 Uhr im Bereich der B9 auf dem Parkplatz Rheinaue in Höhe von Leimersheim den Schwerverkehr kontrollierten. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrer, des technischen Zustands deren Fahrzeuge sowie der Ladungssicherung. Mehrere Lkw-Fahrer wurden dabei kontrolliert. Erfreulicherweise waren alle Fahrer verkehrstüchtig. Dennoch mussten drei Fahrer wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten belangt werden. Zwei Fahrer erhalten einen Bußgeldbescheid in Höhe von 60 Euro, weil deren Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Gleichzeitig werden in den Fällen auch gegen den Verlader und den Fahrzeughalter ein Bußgeldverfahren eingeleitet.