Die Peterskirche war die einzige Kirche in Bruchsal, in der am 8. Mai 1945, dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkrieges, die Friedensglocken läuten konnten. Alle anderen Kirchen waren zerstört. Zweimal hätte die Peterskirche fast dasselbe Schicksal getroffen. Eine Gedenktafel, die jetzt an der Kirche enthüllt wurde, erinnert daran und an die Männer, die die Zerstörung des Sakralbaus verhinderten. Denn die Bomben verfehlten die Peterskirche nur knapp und um die feindlichen Truppen aufzuhalten, sollte die Kirche gesprengt werden. Sebastian Grundel, der damalige „Bestattungsordner“, entdeckte die Zündschnur, die zur Sprengung führen sollte und entfernte sie unter Gefahr für sein eigenes Leben. „Durch dieses entschlossene Handeln überstand die Peterskirche den Zweiten Weltkrieg unversehrt“, heißt es auf der Inschrift.