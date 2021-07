Ein offenes Impfangebot für alle Bürger und Bürgerinnen gibt es am kommenden Donnerstag, 15. Juli, von 10.30 bis 13.30 Uhr in der Sporthalle der Bruchsaler Balthasar-Neumann-Schule. Zwei mobile Impfteams verimpfen bei diesem Termin 120 Biontech-Dosen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitgebracht werden muss lediglich die Krankenversicherungskarte und, falls vorhanden, der Impfausweis. Die Zweitimpfung findet dann im Kreisimpfzentrum in Heidelsheim statt. Über den Zweitimpftermin informieren die Mobilen Impfteams vor Ort.