Genusskultur vom Rhein zum Wein verspricht die neue Ausflugsbroschüre Südpfalz von der Karlsruher Verkehrsverbund GmbH und vom Landkreis Germersheim. Sie enthält 27 Erlebnis- und Ausflugstipps: Wo es sich am besten Radfahren und Wandern lässt und was es in der Rheinebene zu erleben und entdecken gibt. Dabei reicht das Angebot von der Südpfalz-Draisinenbahn, über kulturelle Highlights wie die Festung Germersheim oder das Römerschiff „Lusoria Rhenana“, Naturentdeckerangebote wie die Nachenfahrten in Germersheim oder Wander- und Radtouren wie z.B. der Treidlerweg in Hördt oder der Radweg „Vom Riesling zum Zander“, bis zu Familienangeboten wie dem Abenteuerpark in Kandel oder Geocaching-Touren in Bellheim.

Die Ausflugsbroschüre Südpfalz ist kostenfrei erhältlich beim Südpfalz-Tourismus Kreis Germersheim, Luitpoldplatz 1, 76726 Germersheim, info@suedpfalz-tourismus.de, bei den Tourismusbüros der Verbandsgemeinden und Städte im Kreis Germersheim sowie in den KVV-Kundenzentren. Möglich ist auch ein Download.