In der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober haben Unbekannte zwei Briefkästen in Germersheim beschädigt. Laut Polizei zündeten die Täter Feuerwerkskörper an den Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Schuman-Straße. Der entstandene Schaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.