Daimler soll die Hauptverwaltung seiner neu ausgegliederten Lkw-Sparte nach Wörth verlegen. Das fordert der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner (Grüne) in einem Brief an den Vorstandsvorsitzenden der Daimler AG, Ola Källenius. „Dass Daimler noch intensiver auf brennstoffzellengetriebene Lkw setzt, ist ein gutes Zeichen für die Region. Die Wettbewerbsfähigkeit der Branche und damit auch die Arbeitsplätze werden langfristig elementar auch durch ihren Beitrag zum Klimaschutz bestimmt werden“, so Lindner. Bei einer Ausgliederung von Daimler Truck wäre eine Ansiedlung der Hauptverwaltung am Standort Wörth nur folgerichtig. In seinem Brief habe er zum Ausdruck gebracht, dass er mittelfristig eine Ansiedlung der Verwaltung von Daimler Truck in Wörth sehr begrüßen würde, so Lindner. „Vor Jahren hat Daimler die Büros des Vorstands aus Möhringen zurück ins Stammwerk nach Untertürkheim verlegt, auch damit die Unternehmensführung dort sitzt, wo die Wertschöpfung entsteht“, so Lindner. „Ich würde mich sehr freuen, wenn für das neue Lkw-Unternehmen ähnliche Überlegungen gelten würden.“