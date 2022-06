In Absprache mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) werden die Fahrzeiten der S-Bahnen an den Speyerer Bahnhöfen während der Brezelfesttage von Donnerstag, 7. Juli, bis Dienstag, 12. Juli, angepasst. „Die Richtungen Mannheim, Germersheim und Neustadt werden mit drei Zusatzbahnen verstärkt“, kündigt Claus Rehberger, Geschäftsführer der Verkehrsvereins GmbH, an. Die letzte S-Bahn gen Germersheim fährt am Speyerer Hauptbahnhof demnach um 1.47 Uhr, die letzte Verbindung gen Mannheim startet dort um 1.50 Uhr. Außerdem wird wieder eine Brezelfestlinie mit Sonderbussen eingerichtet, die die Festbesucher innerhalb Speyers nutzen können. Der letzte Bus fährt ab dem Festplatz am 7. Juli um Mitternacht, von 8. bis 11. Juli um 1.45 Uhr und am 12. Juli um 1 Uhr zum Bahnhof und weiter über Speyer-West nach Speyer-Nord. Fahrpläne im Detail unter www.brezelfest-speyer.de.