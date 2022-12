Die Brennholzpreise für Hart- und für Nadelholz werden erhöht. Hartholz kostet künftig 60 Euro, Nadelholz 40 Euro. Dies beschloss der Gemeinderat. Hintergrund der Anpassung ist die aufgrund der Energiekrise enorm gestiegene Nachfrage nach Brennholz. Die Preiserhöhung trage diesem Umstand Rechnung und sorge dafür, dass der Gemeinde kein Nachteil entstehe, so die Begründung für die Erhöhung. Der Rat hatte bereits im März die Brennholzpreise für Hartholz auf 55 Euro je Festmeter und für Nadelholz auf 35 Euro angepasst und sich damit an den Erlösen der umliegenden Gemeinden orientiert. Seither hätten sich die äußeren Umstände aber geändert. Die Landesforsten für den Staatswald haben darauf bereits reagiert und die Brennholzpreise deutlich erhöht. Dem schlossen sich in der Zwischenzeit viele Gemeinden an. Die Preiserhöhung vom Frühjahr war aber noch gar nicht zum Tragen gekommen, auch waren zum damaligen Zeitpunkt die derzeitigen Umstände und Entwicklungen in dieser Form noch nicht abzusehen.