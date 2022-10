Bis zu einem Drittel angehoben werden die Brennholzpreise in der Gemeinde Bellheim. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Die letzte Preisanpassung in der Gemeinde liege schon einige Jahre zurück. Inzwischen seien die Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von forstwirtschaftlichen Gebieten gestiegen, heißt es in der Sitzungsvorlage Auch seien aufgrund der gestiegenen Energiepreise in weiten Teil der Region die Preise für Brennholz schon angehoben worden.

Der Rat hat deshalb entschieden, die Preise für Polterholz wie folgt zu erhöhen: Der Ster Laubholz kostet nun statt 35 Euro 42 Euro, der Ster Nadelholz kostet statt 25 Euro jetzt 32,50 Euro. Auch die Preise für Kronenholz haben sich erhöht. Hier kostet der Ster Laubholz statt 22 Euro jetzt 24 Euro und der Ster Nadelholz statt 15 Euro jetzt 17 Euro.

Damit ist das Bellheimer Brennholz den Unterlagen zufolge weiter deutlich günstiger als Brennholz, das vom Landesforsten Rheinland-Pfalz verkauft wird. Dort kostet der Ster Laubholz zwischen 48 und 53 Euro, sowie der Ster Nadelholz 39 Euro.