In einer Tiefgarage in der Straße Im Stöckmädle hat am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr ein Auto gebrannt. Laut Polizei wurden zwei Personen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, da sie Rauchgase eingeatmet hatten. Die Feuerwehr, die mit 40 Einsatzkräften vor Ort war, habe den Brand schnell löschen und die Tiefgarage belüften können. Für die Dauer des Einsatzes sei die Straße gesperrt worden. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt am Fahrzeug den Brand verursacht haben. Laut Polizei entstand am Fahrzeug Schaden von geschätzten 15.000 Euro.