Auf der Südtangente kam es am Montagnachmittag aus bislang unbekannten Gründen zum Brand eines Fahrzeugs. Gegen 14.55 Uhr bemerkte eine Polizeistreife das rauchende Auto auf der Südtangente zwischen den Abfahrten Karlsruhe-Mitte und Oststadt/Wohlfartsweier. Die 45-jährige Fahrerin des brennenden VW war beim Eintreffen der Polizei bereits aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen und in Sicherheit. Aufgrund der Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Strecke in Richtung Rheinland-Pfalz bis gegen 15.35 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.