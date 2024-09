Ein brennender Personenwagen der Marke VW wurde am Sonntagmorgen, um 5.30 Uhr, in der Oberen Hauptstraße in Lustadt gemeldet. Durch das Feuer wurde die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Der Brand wurde mit Wasser und Schaum abgelöscht und anschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. Es waren 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit drei Fahrzeugen im Einsatz, dazu die Feuerwehreinsatzzentrale. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei und ein Abschleppunternehmen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 9580 entgegen