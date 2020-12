Bei der Kontrolle wegen eines defekten Bremslichts fanden die Polizeibeamten am Donnerstag gleich mehrere Waffen.

Ein Fahrer wurde am Donnerstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, in der Rhönstraße in Waghäusel überprüft. Ein Bremslicht am Fahrzeug war defekt.

Während der Kontrolle konnten im Fahrzeug zwei Kleinkaliberpatronen, ein überlanges Messer und ein selbstgebastelter Schlagstock aufgefunden werden. Der 41-jährige Fahrzeugführer konnte laut Polizei weder eine Erlaubnis für die Waffen noch für den Erwerb von Munition vorlegen.

Der Mann wird nun wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz angezeigt.