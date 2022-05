Eine Kopfplatzwunde und ein leicht beschädigtes Auto sind das Resultat eines Unfalls in Grünwinkel am Dienstagmorgen. Ein 12-jähriger Junge fuhr verbotswidrig mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Edelbergstraße. Ein 38-jähriger Autofahrer wollte rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt fahren. Das Fahrrad des Jungen hatte wohl einen Defekt an den Bremsen, sodass eine Bremswirkung ausblieb. Er landete auf der Motorhaube und stürzte zu Boden. Der junge wurde zur Versorgung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Bremsen nicht funktionierten ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Fahrrad wurde weiter nicht beschädigt, am Auto entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro.