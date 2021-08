In der Verbandsgemeinde Lingenfeld haben die Arbeiten für den Breitbandausbau des Unternehmens Deutsche Glasfaser begonnen.

Nach Angaben von Schwegenheims Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) sind diese Woche die ersten Baumaschinen angerollt. Im ersten Schritt werden sukzessive die Leerrohre in die Straßen und Gehwege gelegt. In diese Leerrohre kommt dann die Glasfaser. Laut Lutzke wird am Jahnplatz die zentrale Verteilerstation aufgebaut. Von dort aus können rund 1500 Haushalte und Firmen mit Telefon und schnellem Internet versorgt werden. Dem Ortsbürgermeister zufolge sollen die Arbeiten im April 2022 abgeschlossen sein. Zwischenzeitlich könne es vorkommen, dass geöffnete Stellen im Asphalt nur provisorisch, zum Beispiel mit Pflastersteinen, geschlossen werden, weil gegebenenfalls noch einmal daran gearbeitet werden muss. Erst zum Abschluss des Gesamtprojekts werden die Bereiche final verdichtet, geschlossen und von der Gemeinde und Bauabteilung abgenommen. In Lingenfeld wird die zentrale Verteilerstation laut Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) neben der Realschule plus entstehen.