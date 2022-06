Volker Brecht steht weiterhin an der Spitze des SV Büchelberg. Das ergaben die Neuwahlen bei der Generalversammlung. Brecht zeigte sich erfreut, dass der SV schwerer Pandemiezeit finanziell ein positives Ergebnis aufweisen kann. Das aufgenommene Darlehen für den vor wenigen Jahren erbauten Freisitz kann in diesem Jahr vollständig zurückgezahlt werden. Der Vorsitzende betont die Wichtigkeit der Jugendarbeit sowie die aktive Einbindung neuer Vereinsmitglieder in das Vereinsgeschehen und in die jährlichen Vereinsveranstaltungen.

Neuwahlen



Vorsitzender: Volker Brecht, 2. Vorsitzender: Jürgen Friedmann, 3. Vorsitzender: Michael Karch, Jugendabteilungsleiter: Akim Rinnert Britah und Melanie Milz, Schriftführerin: Janet Apitz, Abteilungsleiter Sport: Florian Schicktanz, Kassenwarte: Pirmin Niederer und Christoph Braun, Leitung Wirtschaftsabteilung: Elisabeth Brecht und Roger Bähr, Platzkassierer: Timo und Lambert Görreßen sowie Rainer Nicola, Leiter „Alte Herren“: Edwin Brossart, Vereinsausschuss: Jürgen Eckert, Lukas Eichenlaub, Tim und Max Friedmann, Eugen Gerstner, Thomas Kistner, Stefan Layer, Jochen Milz, Heinrich Niederer, Steffen Rinnert, Enrico Schulz und Dietmar Teufel.