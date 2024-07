Derzeit läuft bei den wenigen verbliebenen Tabakanbauern im Speyerer Umland die Ernte. In Handarbeit werden die Pflanzen gebrochen. Warum Landwirt Michael Schaurer aus Schwegenheim seinen Beruf liebt und was in dieser Saison Probleme bereitet.

„Ich würde wieder Tabakbauer werden“, sagt Michael Schaurer vom Hof „Sonnefeld“ zwischen Harthausen