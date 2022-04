Elisa Nied lädt für Samstag, 9. April, 10 bis 14 Uhr, zum Tag der offenen Tür in die Räume ihres Brautateliers „Mademoiselle Lissi“ in der Bahnhofstraße 16 in Schwegenheim ein. Das Geschäft gibt es seit 2020, nun hat Nied es erweitert und umgestaltet. Außer ihrer eigenen Braut-Kollektion gibt es jetzt auch Konfektionsware von „küssdiebraut“. Zudem verkauft sie Accessoires für den Hochzeitstag.