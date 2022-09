Wegen der enorm steigenden Fernwärmekosten wird die Braun’sche Stiftung ihre für dieses Jahr vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen verschieben. Dies gab der zum Jahresende ausscheidende Geschäftsführer Wolfgang Kuhn auf Nachfrage bekannt.

Eigentlich wollte die Stiftung unter anderem die Aufzüge sanieren und auch die EDV-Anlage aufrüsten. Dafür hätte sie auch einen Fehlbetrag von 52.500 Euro in Kauf genommen, wie aus dem Wirtschaftsplan für 2022 hervorgeht, den Kuhn im Gemeinderat vorstellte. Aber die bevorstehende Steigerung der Energiekosten machen diese Pläne zunichte. Bisher musste die Stiftung für die Versorgung ihres Seniorenheims mit Fernwärme jährlich 88.000 Euro aufwenden, jetzt drohen 330.000 Euro. Eine Mehrsumme, die die Stiftung kaum aufbringen kann. Man habe zwar mit einer Steigerung der Kosten wegen Corona und Inflation gerechnet, so Kuhn, aber nicht mit Fernwärmekosten in dieser Höhe. In diesem Jahr sei die Stiftung zwar „noch gut im Plus“, die Delle werde aber 2023 kommen.

Zu Beginn der Coronakrise Anfang 2020 hatte die Stiftung ihr Angebot zur Versorgung von Kindergärten mit Mittagessen eingestellt, weil es sich nicht mehr gerechnet hatte. Die Nachfrage nach Essen auf Rädern habe dafür aber kräftig zugenommen. Derzeit würden täglich 110 Essen ausgeliefert. Große Probleme bereitet der Stiftung besonders der angespannte Personalmarkt bei Pflegekräften. Bereits vor einem Jahr habe sie beispielsweise Anstellungsverträge mit drei Pflegekräften aus Marokko und Jordanien abgeschlossen, „die sind bis heute nicht da“. Der Einsatz von ausländischen Pflegekräften scheitere an den behördlichen Anforderungen und Vorschriften. Diese Kräfte seien teilweise akademisch vorgebildet und würden dringend gebraucht. Aber die Hindernisse der Behörden erschwerten dies unnötig, weil unter anderem eine identische Ausbildung wie in Deutschland gefordert werde. Hinzu kämen sprachliche Probleme, weshalb die Pflegekräfte kaum Chancen hätten, die geforderten Kurse und Prüfungen zu bestehen. „Dafür habe ich keinerlei Verständnis.“ Zudem gebe es eine Ungleichheit zwischen den einzelnen Bundesländern, was das Problem ebenfalls verschärfe.

Alle Betten des Seniorenheims seien derzeit belegt, es bestehe zudem eine Warteliste. „Wegen der Belegung machen wir uns keine Sorgen“, so Kuhn, „dafür umso mehr wegen der Energiekosten.