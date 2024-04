Die Braun’sche Stiftung will dieses Jahr einen Gewinn in Höhe von 38.000 Euro erwirtschaften. Für 2023 wird ein Überschuss in Höhe von 37.000 Euro erwartet, sagte Geschäftsführer Walter Hoffmann. Vergangenes Jahr hatte die Stiftung Investitionen in Höhe von 114.000 Euro vorgenommen, darunter 30.000 Euro für die Möblierung im Stifterbau und 31.000 Euro für einen neuen Aufzug. Die Ein- und Ausgaben belaufen sich auf etwa 7,9 Millionen Euro dieses Jahr. Investieren will die Stiftung rund 81.000 Euro, unter anderem für neue Möbel (40.000 Euro), Geschirr (20.000 Euro) und Klimageräte (10.000 Euro). Die Mitarbeiterzahl soll unverändert bleiben, so Hoffmann weiter.