Die Eckdaten des Programms für das Bellheimer Brauereifest stehen, teilte der Marketingchef der Brauerei Park & Bellheimer, Jochen Sehn, auf Anfrage mit. Gefeiert wird traditionell am dritten Juli-Wochenende, also Samstag, 18., und Sonntag, 19. Juli. Samstags spielt ab 17 Uhr zunächst „Party pur“, danach steht „Brass Machine“ auf der Bühne im Brauereihof, auf die sie die „große NDW-Ich-will-Spaß-Show mit Markus“ bringen will. Nachdem die Hits der Neuen Deutschen Welle übers Brauereigelände geschwappt sind, soll ein großes Feuerwerk den Nachthimmel über Bellheim zum Funkeln bringen. Sonntags sorgt ab 11 Uhr zunächst „Stimmung pur“ für Stimmung. Weiter geht es dann mit Live-Musik vom Musikverein Bellheim, der Band Radio Hit Show, dem „Walking Trio“ und der „Herrencombo“. Moderieren wird an beiden Tagen Peter Kühn. Darüber hinaus werden den Gästen des Brauereifestes in der Karl-Silbernagel-Straße bei freiem Eintritt Brauerei-Besichtigungen und ein Kinderprogramm geboten sowie Speisen und Getränke.