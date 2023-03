In vier Monaten ist es nach längerer Pause wieder soweit: Das Bellheimer Brauereifest soll am dritten Juli-Wochenende stattfinden, genauer gesagt am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli. Und zwar weiterhin bei freiem Eintritt, wie der Chef der Brauerei Park-Bellheimer, Roald Pauli, verspricht. Los geht es samstags, um 17 Uhr. Dann spielt auch gleich die Ingrid-Schwarz-Band Partymusik. Gegen 21 Uhr wird die Coverband Abba 99 die Bühne auf dem Brauereihof in der Karl-Silbernagel-Straße betreten. Ob es am späten Abend wie gewohnt ein Feuerwerk geben wird, ist laut Marketingchef Jochen Sehn noch unklar. Sollte es nicht klappen, soll es eine andere Attraktion geben. Sonntags geht es um 11 Uhr weiter; es spielt die offizielle RPR-1-Band Buzz – John Seegert. Und ab 15 Uhr sorgen die „Jungen Zillertaler“ für Stimmung. Von 11 bis 14 Uhr besteht die Möglichkeit, bei etwa einstündigen Führungen die Brauerei zu besichtigen.

Nicht stattfinden soll dieses Jahr laut Pauli, der Bellheimer Oktober, bei dem die Brauerei das Festzelt auf dem Landauer Herbstmarkt „bespielte“.