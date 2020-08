Die Ursache für den Brand der Sägehalle im Wörther Ortsteil Schaidt ist noch nicht geklärt. Das teilt die Staatsanwaltschaft Landau auf Nachfrage mit. Ein Bausachverständiger überprüfe die Standsicherheit der Halle. Wenn diese begehbar sei, werde ein Brandsachverständiger seine Arbeit aufnehmen.

Gegen 13.46 Uhr am Mittwoch war die Feuerwehr Wörth ausgerückt, um das Feuer im Sägewerk zu bekämpfen. Nach ersten Erkenntnissen der Kripo in Landau an dem Tag habe der Brand in der Sägehalle des Werks begonnen und dann einen Vollbrand ausgelöst. Rund 140 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Wörths mit Teilen der Wehren aus Kandel und Steinfeld bekämpften gemeinsam das Feuer, das um 19 Uhr gelöscht war. Um 22 Uhr wurde ein Großteil der Wehren vom Brandort abgezogen. Wegen immer wieder aufflammender Glutnester war eine Brandwache der Schaidter Feuerwehr, unterstützt vom THW, bis in die Morgenstunden des Donnerstags im Einsatz. Eine weitere Halle, in der sich gelagertes Holz befand, wurde erfolgreich gegen das Feuer verteidigt.