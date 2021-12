Gegen 15 Uhr wurde am Freitagnachmittag von einer Hausbewohnerin ein Brand in einem Wohnhaus in der Waldstraße gemeldet. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Brandherd wohl im Erdgeschoss war. Menschen kamen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu Schaden, schreibt die Polizei. Das Feuer war offenbar in einem Zimmer im Erdgeschoss vorsätzlich gelegt worden. Die Wohnung brannte vollständig aus und ist vorerst unbewohnbar. Die Bewohner wurden bei Freunden und Bekannten untergebracht. Die Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz und konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Ein erster Tatverdacht richtete sich gegen einen 44-jährigen Hausmitbewohner. Nach diesem wird derzeit auch unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers gefahndet. Ein Grund könnten Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein.