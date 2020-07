Am Samstag löschte die Feuerwehr einen Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus. Es gab es keine Verletzten, jedoch entstand ein Sachschaden von mindestens 200.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass einer der Bewohner des Hauses am Marktplatz den Brand gelegt hat. Neben einem Ladengeschäft im Erdgeschoss werden zwei Stockwerke des Gebäudes als Anschlussunterbringung für Asylbewerber genutzt. Entsprechend den derzeit vorliegenden Erkenntnissen, unter anderem gemäß Zeugenaussagen, beschädigte einer der Bewohner mutwillig Inventar und Gegenstände in den Räumen und legte gegen 10 Uhr vorsätzlich das Feuer. Der 32 Jahre alte Tatverdächtige aus Nigeria konnte zusammen mit einem weiteren Mitbewohner unverletzt das Gebäude verlassen. Er wurde noch vor Ort festgenommen.