Ein Brand Freitag Morgen im Hardtwald konnte nur durch Zufall schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein bislang Unbekannter hatte zwei Holzstapel im Hardtwald in der Karlsruher Waldstadt in Brand gesetzt. Ein vorbeikommender Radfahrer hatte die beiden in Vollbrand stehenden Polter gegen 5.30 Uhr an der Linkenheimer Allee Ecke Rintheimer Querallee entdeckt und sofort die Polizei verständigt. Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eindämmen. Die Holzstapel waren rund fünf Meter lang und etwas mehr als ein Meter breit. Sie standen nahezu vollständig in Flammen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugenaufruf



Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet daher mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555

zu melden.