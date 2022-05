Ein Unbekannter versuchte am Freitag zwischen 3 und 3.25 Uhr einen Porsche in der Maximilianstraße nahe der Stabelstraße in Brand zu setzen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte unterhalb des in Mühlburg geparkten Fahrzeugs Feuer festgestellt. Die alarmierte Polizeistreife des Reviers Karlsruhe-Marktplatz konnte die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers umgehend bekämpfen und somit Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr blieb schließlich die Nachsorge. Erste Ermittlungen am Tatort ergaben offensichtliche Hinweise auf eine Brandstiftung. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721 6665555 zu melden.