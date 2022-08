Im Hardtwald nördlich des Karlsruher Schlosses und in der Waldstadt muss die Feuerwehr zur Zeit häufig ausrücken. Sie vermutet Brandstiftung, die Festnahme eines Verdächtigen, wie zunächst spekuliert, gab es laut Polizei allerdings noch nicht. Los gingen die Brände bereits am Mittwoch, 3. August in der Nähe des Wasserwerks. Mit schöner Regelmäßigkeit brannte es in den folgenden Tagen, so am Dienstag letzter Woche gleich an vier Stellen und am Freitag an drei Stellen im Hardtwald. Insgesamt sind mehrere tausend Quadratmeter betroffen, meist konnte die Feuerwehr die Brandherde schnell löschen. Wer Hinweise zu den Bränden geben kann, kann sich bei jeder Polizeidienststelle melden. Brandstiftung ist kein Kavaliersdelikt sondern dumm. Wer Brände im Wald legt, zerstört nicht nur die Umwelt, er gefährdet auch Tiere und Menschen. Die Strafen für Brandstiftung liegen je nach schwere des Falles zwischen einem halben und zehn Jahre Gefängnis. Außerdem muss der Feuerwehr Einsatz bezahlt werden.