Brandschutz, Entsorgung asbesthaltigen Materials, elektrotechnische Installationen und die Kostensteigerungen beim Bau um gut 20 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Deshalb sind die Kosten für die Sanierung der Grundschule Ottersheim-Knittelsheim um fast 500.000 auf knapp zwei Millionen Euro gestiegen.

Diese Zahlen stellte Architekt Mathias Haack dem Gemeinderat Ottersheim mit der neuen Kostenrechnung für den zweiten Bauabschnitt vor, der einstimmig in Auftrag gegeben wurde. Allein das Brandschutzgutachten habe etwa 210.000 Euro gekostet, weshalb die Planung angepasst worden sei. „Wir müssen fast jede zweite Tür ersetzen“, so Haack. Bei der Untersuchung von Abrissmaterial seien, wie befürchtet, asbesthaltige Teile entdeckt worden, die nun teuer abgebaut und entsorgt werden müssten. Im zwar nur eingeschränkt laufenden Betrieb zu sanieren, sei eine logistische Herausforderung. „Im Vordergrund steht dabei die Sicherheit der Kinder“, sagte Haack.

Smartboards plus Mini-PCs oder Laptops

Zweites Schulthema war der Ausbau der Digitalisierung. „Mit dem Digitalpakt Schule 2019 bis 2024 wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Investitionen in den Schulen können mit bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst werden; der spätere Unterhalt ist von der jeweiligen Kommune zu tragen“, erläutere Ortsbürgermeister Gerald Job (FWGJ). Für die Grundschule seien Investitionen von bis zu 51.804 Euro errechnet worden. Davon würden 46.624 aus der Förderung und 5180 Euro aus Eigenmitteln finanziert. Die Gemeinde wird sich am Förderprogramm beteiligen. Sie hat, auf Wunsch der Schule, per Eilentscheidung in einem ersten Schritt für rund 29.000 Euro brutto sechs Smartboards gekauft; später hätten sie rund 43.000 Euro gekostet. Job hatte den Rat, der nun formal zustimmte, in die Entscheidung eingebunden.

Als Nächstes sollen sechs Mini-PCs, die mit den Smartboards zusammen arbeiten, für jeweils 5691 Euro angeschafft werden. Bei der Sanierung und Erneuerung der Elektrotechnik im Gebäude könnte zudem die Netzwerkstruktur für 1421 Euro vereinfacht werden. Die Gesamtkosten dafür betragen 36.056,93 Euro; der Gemeindeanteil liegt bei 3606 Euro.

Die Verwaltung soll noch prüfen, ob der Kauf mobilerer Laptops anstatt der Mini-PCs nicht sinnvoller wäre, regte Jörg Keipert (FWGJ) an. Job bestätigte Oliver Jenneweins (FWGK) Frage, wonach der Support der Gemeinde weitere Kosten beschere. Und: „Wenn die Technik veraltet ist, muss alles wieder neu beschafft werden und das bei sinkenden Einnahmen“, gab Job zu bedenken. Vorbehaltlich der Prüfung der Laptop-Variante stimmte der Rat den Käufen zu.