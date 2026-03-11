Die Turnhalle ist aus Brandschutzgründen für größere Veranstaltungen geschlossen. Doch nun gibt es eine Feier, samt hohem Besuch aus Mainz. Wie passt das zusammen?

Schon seit geraumer Zeit darf die Schulturnhalle in Freckenfeld nicht mehr für größere Veranstaltungen genutzt werden. Sehr zum Leidwesen zum Beispiel der Theaterfreunde, da damit auch die Theaterabende mit über 1000 begeisterten Zuschauern nicht mehr möglich sind. „Die in den 1950er Jahren errichtete Turnhalle entsprach nicht mehr den verschärften Brandschutzbestimmungen“, hieß es dazu Anfang Juli 2024 in der RHEINPFALZ.

Nun soll jedoch am Montag die Grundschule Freckenfeld nach Sanierung und Modernisierung wieder in Betrieb genommen werden. Die Arbeiten wurden über Landesmittel finanziert, entsprechend wird mit hohem Besuch aus Mainz gerechnet: Ministerpräsident Alexander Schweitzer wird zur feierlichen Wiedereröffnung um 9 Uhr morgens erwartet – und gefeiert wird in der Turnhalle. Das warf bei so manchen Freckenfeldern ein paar Fragen auf. Denn ist die Turnhalle nicht für Veranstaltungen gesperrt?

Großeltern können nicht mitkommen

„Die Turnhalle wird weiterhin regulär für den Schulbetrieb, Vereinssport und Proben genutzt“, erläutert der Kandeler Verbandsbürgermeister Mike Schönlaub auf Anfrage der RHEINPFALZ. „Dazu zählen auch der Schulsport sowie schulische Veranstaltungen im Rahmen des Unterrichts- und Schulbetriebs.“ Bei der Feier am 16. März handele es sich um eine schulinterne Veranstaltung mit begrenztem Teilnehmerkreis, „zu dem insbesondere Erziehungsberechtigte sowie Mitglieder schulischer Gremien eingeladen sind“.

Deshalb könnten zum Beispiel auch Großeltern am Montag nicht mitkommen. Aber bei einem größeren Teilnehmerkreis hätte man für viel Geld ein Zelt mieten müssen, erläutert Schönlaub. Daher habe man sich für diesen Weg entschieden. Die Halle werde unter entsprechenden organisatorischen Vorkehrungen genutzt. „Diese Vorgehensweise entspricht auch der derzeitigen Nutzungssituation der Halle im schulischen Kontext.“ Der Bürgermeister verweist deshalb auf den Tag der offenen Tür der „neuen Schule“, der für den 28. März, 10 bis 12 Uhr, geplant ist. Dann könnten auch alle Freunde und Bekannten vorbei kommen.

Veranstaltungen sollen begrenzt wieder möglich sein

Darüber hinaus prüfe die Verwaltung derzeit auch die Möglichkeit, einzelne Veranstaltungen über eine einmalige baurechtliche Genehmigung zuzulassen, so Schönlaub. „Ein erster Versuch hierzu erfolgt gemeinsam mit dem Musikverein Freckenfeld.“ In Abstimmung mit dem Verein sei ein Antrag mit entsprechendem Sicherheitskonzept erarbeitet worden, der vorsehe, die Turnhalle für ein Blasmusikkonzert mit rund 150 Personen zu nutzen. Das geplante Jahreskonzert soll im Herbst stattfinden. Der Antrag befinde sich derzeit zur Prüfung bei der Kreisverwaltung.

„Unser Ziel ist es, solange die Halle noch nicht grundlegend saniert ist, zumindest kleinere Veranstaltungen unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu ermöglichen“, so Schönlaub. „Damit möchten wir prüfen, ob auf diesem Weg weiterhin einzelne Nutzungen für die Dorfgemeinschaft stattfinden können.“