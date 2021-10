Angesichts der steigenden Inzidenzen fordert der Landtagsabgeordnete Martin Brandl (CDU), dass die Landesregierung die Verstärkerbusse mitfinanziert. Brandl reagiert damit auf die Ankündigung der Landesregierung, die bisherige 90-prozentige Förderung dieser zusätzlichen Fahrten im Schülerverkehr einstellen zu wollen. „Diese Ankündigung der Landesregierung ist vollkommen unverständlich. Die kalte Jahreszeit steht unmittelbar bevor, schon jetzt nehmen die Corona-Infektionszahlen gerade bei jungen Menschen zu“, so der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion.

„Anknüpfungspunkt kann auch nicht die landesweite Inzidenz sein“, heißt es in der Pressemitteilung. Das Land koppelt die Förderung an einen landesweiten Inzidenzwert von mindestens 75. Schon jetzt gebe es immer mehr Landkreise, die Inzidenzen von über 90 bis zu über 160 aufweisen, so Brandl. Die Mehrzahl der Landkreise könne in Anbetracht ihrer schwierigen Kassenlage die Kosten nicht allein stemmen nicht alleine leisten. Hintergrund: Bislang tragen Städte und Kreise zehn Prozent der Gesamtkosten.