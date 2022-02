Die Landesregierung lasse die Kommunen beim Kita-Ausbau im Regen stehen und zwinge sie mit der Gesetzesnovelle zu noch mehr Schulden. Das schreibt der CDU-Landtagsabgeordnete Martin Brandl in einer Stellungnahme zum RHEINPFALZ-Artikel „Geld reicht bei Kita-Ausbau nicht für alle“ vom 12. Februar.

„Wer bestellt, bezahlt auch – das gilt für die Landesregierung offensichtlich nicht“, so Brandl. Er habe in der Entstehungsphase des Kita-Zukunftsgesetzes auf die Finanzierungsdefizite hingewiesen. „Ministerin Hubig und die Ampel-Abgeordneten hatten dies stets verneint.“ Sein Vorwurf: „Die Regierung wollte schlicht und einfach nicht wissen, welche finanziellen Folgen das Kitagesetz für die Kommunen hat.“ Sie hätten „sehenden Auges“ ausreichende Zuschüsse für den Kita-Umbau kategorisch abgelehnt.

Das neue Kita-Gesetz gilt seit Juli. Kita-Kinder haben nun einen Rechtsanspruch für einen Ganztagsplatz mit Mittagessen. Viele Kommunen müssen Essen- und Schlafräume erweitern. Nicht allen Kita-Trägern im Kreis Germersheim hatte das Land allerdings Zuschüsse – sie stammen bei diesem Förderprogramm aus Bundesmitteln – für den Ausbau bewilligt. Drei Einrichtungen gingen leer aus. Die Fördermittel des Landes in Höhe von 5000 Euro je Küchen-Einrichtung bezeichnet Brandl als „schlechten Witz“. „Die Reform des Kita-Gesetzes erfolgt finanziell auf dem Rücken der Kommunen und inhaltlich auf dem Rücken der Erzieherinnen und Erzieher“, so Brandl. Das Kita-Zukunftsgesetz wird am Donnerstag, 17. Februar, erneut Thema im Landtag sein. Die CDU-Fraktion hatte eine Große Anfrage zur Umsetzung an die Landesregierung gestellt.