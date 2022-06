2016 sollten die Bagger rollen. Stattdessen wurden die illegalen Hütten seitdem immer größer.

Man muss nicht den Teufel an die Wand malen: Aber wer „Brand, Gartenhütte, tot“ googelt, weiß: das Übernachten im Schrebergarten kann eine brandgefährliche Angelegenheit sein. Denn während in den Wohnungen technische Mindeststandards und viele Vorschriften für einen sicheren Schlaf sorgen, gelten in den illegalen Kleingarten-Hütten keine Regeln.

Wie lange eine oder mehrere Behörden vor diesem Hintergrund bei Zuständen wie im Jockgrimer Kleingartengebiet „Im Schemmel“ untätig bleiben dürfen: das wäre auch mal eine spannende Frage. Schließlich sind die illegalen Bauten seit Jahren aktenkundig.

Auffällig: Bei jüngeren Menschen zeigt der Rechtsstaat gerne seine Krallen. Aber wer stutzt die Behörden zu Papiertigern, wenn es ums Bauen geht?