Im Bereich zwischen der unterirdischen Haltestelle Durlacher Tor und der Tunnelausfahrt in Richtung Durlacher Allee löste die Meldung eines Brandmeldekabels am Freitag umfangreiche Brandschutzmaßnahmen im Karlsruher Stadtbahntunnel aus, teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mit. Gegen 11.10 Uhr habe die Brandmeldeanlage infolge einer erhöhten Temperatur an der Oberleitung automatisch einen Alarm ausgelöst, woraufhin die Feuerwehr zur Haltestelle Durlacher Tor ausgerückt sei. Die Überprüfung durch die Feuerwehr und Brandschutzexperten der VBK vor Ort ergab, dass es nirgendwo brannte und von einem Fehlalarm auszugehen war.

Die Brandschutzanlage des Tunnels funktionierte reibungslos. Für Fahrgäste bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Alle Fahrgäste konnten den Tunnel an den Haltestellen geordnet verlassen.

Der Bahnverkehr war zwischen 11.10 und 11.30 Uhr unterbrochen. Anschließend konnten die Bahnen wieder regulär im Tunnel verkehren. Die VBK ermitteln nun, aus welchem Grund das Brandmeldekabel den Alarm ausgelöst hat.