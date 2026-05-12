Familie Sojka hatte erst einen Schicksalsschlag zu verkraften. Nun ist ihre Wohnung nach einem Brand unbewohnbar. Eine Nachbarin organisiert eine Hilfsaktion.

Der 23. April bedeutet für Czelawa Sojka und ihre beiden erwachsenen Kinder Maja und Georg das Ende ihres bisherigen Lebens. An diesem Tag, nachmittags, kurz nach 15 Uhr, fing es im Schlafzimmer ihres Zuhauses, einer der Erdgeschoßwohnungen in der Landauerstraße 22, an zu brennen.

Mieterin wollte löschen

Die 76-jährige, gesundheitlich schwer beeinträchtigte Mieterin versuchte noch die Flammen zu löschen. Sie hatte aber keine Chance, das Feuer breitete sich rasend schnell aus, schwarzer Rauch waberte durch die Wohnung, gelangte ins Treppenhaus und breitete sich dort und in den anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses aus. Die alte Dame wollte noch einiges aus der vollkommen verqualmten Wohnung retten. Ein zupackender Nachbar verhinderte dies zum Glück, denn das Betreten der Räume hätte tödlich ausgehen können. Dies berichtete der Sohn von Czelawa Sojka, Georg, der vor einiger Zeit übergangsweise wieder bei seiner Mutter eingezogen war. Als das Feuer ausbrach, waren er und seine ebenfalls dort wohnende Schwester nicht zuhause.

Die Familie ist auch zwei Wochen nach dem Unglück traumatisiert, rat- und hilflos, wie es jetzt weiter gehen soll. Denn nicht nur der Brand und der Verlust von fast allem, was seit dem Einzug in die Wohnung im Jahr 1982 zu einem Zuhause wurde, ist verbrannt, einfach weg und belastet die Familie. Nur sechs Wochen vor dem Feuer starb erst der Ehemann von Czelawa Sojka. Seine aussortierte Kleidung stand noch, in Säcke verpackt, in der Wohnung, um abtransportiert zu werden. Die notwendigen Formalitäten am Ende eines Lebens, wie das Kündigen oder Umschreiben von Versicherungen, war im Gange, so Georg Sojka.

Aus Schock Herzattacken erlitten

Dies betrifft auch die Hausrat-Versicherung, die gerade jetzt, nach dem häuslichen Totalschaden, dringend gebraucht wird. Es sehe zum Glück so aus, als sei die Versicherung kulant und würde Kosten für einen neuen Hausstand übernehmen. Sohn und Mutter setzte der Brand so stark zu, dass beide am gleichen Tag Herzattacken hatten und reanimiert werden mussten. Die 76-Jährige musste sogar operiert werden. Mittlerweile hat sie das Krankenhaus verlassen und ist zur Kurzzeitpflege in einem örtlichen Senioren- und Pflegeheim untergebracht.

Die Wohnung von Czelawa Sojka ist nicht mehr bewohnbar. Foto: Barbara Eichenlaub

Auch Erinnerungsstücke blieben nicht verschont. Foto: Familie/oho

Ihre beiden Kinder versuchen derweil, aus der chaotischen Situation heraus das Leben wieder in geregeltere Bahnen zu lenken. „Unsere Wohnung wird wohl erst wieder in einem Jahr renoviert und bezugsbereit sein, haben uns Fachleute erklärt“, sagt Maja mit zittriger Stimme. Zum Glück sind sie bei einem Freund im Nachbarort untergekommen, vorerst. Da das Feuer extrem viel Rauch entwickelte, der in alle Wohnungen in dem Gebäudeteil zog, müssen auch die anderen sieben Wohnungen intensiv und aufwändig gereinigt werden.

Andere Familien können früher zurück

Angeblich habe eine Familie ihre Wohnung selbst von der schwarzen Rußschicht befreit und sei wieder eingezogen, zwei weitere Parteien – eine mehrköpfige Familie und ein Paar – sind in Appartements eines örtlichen Hotels untergekommen. „Die Firma LEG, der das Brand-geschädigte Gebäude gehört, hat bei uns bis zum 14. Mai reserviert“, antwortete die Hotel-Inhaberin Viktoria Marz auf entsprechende Fragen. Anfangs gab es wohl Probleme mit dem Bezahlen der Zimmer durch die LEG, jetzt laufe es. Andere Geschädigte sind bei Freunden oder Verwandten untergekommen.

Das Feuer hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Foto: Barbara Eichenlaub

Der Brand breitete sich im Treppenhaus aus. Foto:Barbara Eichenlaub

Ihre Rückkehr in die Wohnungen sei für den 15. Mai geplant, sagte einer der Bewohner, der bei einem Gespräch mit den Sojkas vor Ort zufällig vorbeikam. Aber der Termin sei bisher schon mehrmals verschoben worden, die Firmen, die den Auftrag für die Reinigung bekommen haben, arbeiten nicht so, wie es die vom Brand Betroffenen erwarten. Es gebe keinen wirklichen Arbeitsfortschritt, Abfall stehe tagelang im Container auf dem Gelände.

Der Eingang des betroffenen Gebäudeteiles ist immer noch mit einem Bauzaun und einem rot-weißen Band, eher pro forma, versperrt. Wer das Treppenhaus betritt, riecht sofort den beißenden Gestank, der noch in dem gesamten Gebäude hängt. Eine Sperrholzplatte versperrt den Eingang zur Wohnung der Sojkas, das polizeiliche Siegel, das darauf klebt, ist durchtrennt. Auf den Wänden und Decken des Treppenhauses sind noch Rußspuren zu sehen.

Eigentümerin sieht alles geregelt

Die Antworten auf eine Anfrage bei der Eigentümerin der Wohnungen vor einer Woche, der LEG Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf, erwecken den Eindruck, als sei alles auf dem besten Weg. So seien die Wohnungen „aus behördlicher Sicht wieder freigegeben. Wir lassen jedoch zunächst Reinigungsarbeiten durchführen, bevor die Mieter*innen die Wohnungen wieder betreten können.“ Weiter erklärte ein Pressesprecher, dass wir „im engen Austausch mit unseren Mieter*innen stehen und alles daran setzen, die Wohnungen so schnell wie möglich wieder zugänglich zu machen. Als erste Maßnahme haben wir das Treppenhaus sowie die Eingangsbereiche der Wohnungen durch ein Fachunternehmen reinigen lassen. Zum Ende der Woche (KW 19) können wir daher zwei der acht Wohnungen im Gebäude als unbedenklich einstufen und die Mieter*innen können in diese Wohnungen zurückkehren. In den kommenden zwei Wochen werden die restlichen Wohnungen ebenfalls final durch unseren Dienstleister gereinigt. Ausgenommen davon ist natürlich die Brandursachenwohnung im Erdgeschoss, hier sind umfassendere Reparaturmaßnahmen nötig.“

Die LEG konnte zur Brandursache noch keine Auskunft geben. „Sie wird aktuell durch die zuständige Kriminalinspektion noch ermittelt. Es gab unsererseits kein Versäumnis, das Haus war in einem einwandfreien Zustand und wir sind unserer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen.“ Die Kosten für die Reinigung und Sanierung würden von der Gebäudebrandschutzversicherung der LEG abgedeckt.

Spendenaktion für Familie

Den Brand und seine Folgen erlebte auch eine direkte Nachbarin der Sojkas, Daniela Winkelhog-Rumpold mit. Sie kenne die Familie seit 20 Jahren, sehe, wie schlecht es ihnen gehe, deshalb helfe sie ihnen in ihrer Notlage. Sie hat eine Spendensammelaktion auf der Seite https://www.gofundme.com/f/wohnung-komplett-ausgebrannt-familie-vor-dem-nichts? gestartet. Bisher sind 2755,00 Euro eingegangen, Ziel sind 6500 Euro, damit sich die drei Sojkas das Nötigste kaufen können. Geholfen haben schon das DRK und die Tafel mit Sachspenden. Auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Karl Dieter Wünstel, unterstützt die Brand-Geschädigten wo es nur gehe. Außerdem ist ein Benefizkonzert am Samstag, 13. Juni, 19 Uhr im Bürgerhaus mit „Dawid Adler and Friends“ aus Herxheim unter dem Motto „Wenn man Freunde hat“ geplant. Der Eintritt ist frei, alle Einnahmen gehen zu 100 Prozent an die Not leidende Familie, versprechen die Veranstalter.