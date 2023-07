In Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) brennt seit der Nacht auf Dienstag eine Recyclingfirma. Der Rauch ist auch in den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße zu riechen.

Für die Bevölkerung geht aufgrund aktueller Messergebnisse vom Rauch keine Gefahr aus, hat die Einsatzleitung mitgeteilt. Anwohnerinnen und Anwohner der Kreise Germersheim und Südliche Weinstraße sollten dennoch Fenster und Türen geschlossen halten und keine Wäsche im Freien zum Trocknen aufhängen. Das teilte die beiden Kreisverwaltungen mit.

Die Verbandsgemeinde Rülzheim informiert zusätzlich über ihre App und empfiehlt „eventuell Klimaanlagen oder Lüftungsanlagen auszuschalten“. Offensichtlich sind die Südpfälzer besorgt: „Die Leute haben angerufen und gefragt“, sagt Verbandsbürgermeister Matthias Schardt, „es stinkt bestialisch.“ In der Stadt Landau hatte der neue Brandgeruch Besorgnis ausgelöst, dass nach dem Brand in einem Autohaus am Wochenende eine Gesundheitsgefahr bestehen könnte.

Der Katastrophenschutz der beiden Landkreise steht in Abstimmung mit der Integrierten Leitstelle und beobachtet die Situation.