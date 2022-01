Die Ursache für den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Jungholzstraße in der Nacht auf Dienstag, 11. Januar, ist aus polizeilicher Sicht geklärt. Wie bereits in der ersten Meldung der Polizei vermutet, war ein defekter Wasserspeicher Grund für das Feuer, bei dem rund 20 Menschen vorerst ihre Wohnung verloren haben. Ein Brandsachverständiger hat die Brandursache jetzt bestätigt. Nach Schätzungen der Landauer Kriminalpolizei dürfte der Sachschaden siebenstellig sein und mindestens eine Million Euro betragen. Grund sind neben den Schäden, die durch das sich über den Dachstuhl ausbreitende Feuer entstanden sind, auch Wasserschäden durch die Löscharbeiten der Feuerwehren. Die waren über sieben Stunden mit Löschen beschäftigt. Eine fünfköpfige Familie durfte in einen Teil des Gebäudekomplexes inzwischen zurückkehren, da dort keine Schäden entstanden sind.