Das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Steinweilerer Haselschußgasse geriet am Sonntag gegen 14.15 Uhr in Brand. Die Flammen konnten von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und rasch gelöscht werden. Die Kontrolle und Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch bis in die Abendstunden.

Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich keine Personen im Gebäude auf, allerdings stürzte ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten und verletzte sich hierbei leicht. Der Schaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kandel, die Feuerwehr Herxheim, der Rettungsdienst und die Polizei, die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr sowie das THW Germersheim. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen gemeinsam mit einem von der Staatsanwaltschaft Landau beauftragten Brandsachverständigen aufgenommen.