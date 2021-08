Schreck in den Morgenstunden. Am Sonntag gegen 5.30 Uhr meldeten die Nachbarn eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses in der Werner-von-Siemens-Straße in Bruchsal einen Brand. Sämtliche Anwohner einschließlich einer Katze konnten von der Feuerwehr unverletzt aus dem Gebäude gebracht werden, teilt di Polizei mit. Auch das Feuer bekam die Feuerwehr rasch in den Griff. Der durch den Brand entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Das Gebäude ist vermutlich für mehrere Tage nicht bewohnbar. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist die Brandursache auf einen technischen Defekt im Heizungsraum zurückzuführen.