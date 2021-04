Aufgrund eines brennenden Bücherregals in einem Klassenzimmer der Augustenburgschule mussten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Dienstagnachmittag nach Grötzingen ausrücken. Gegen 14:15 Uhr wurde das Feuer von einem Hausmeister in einem Klassenzimmer entdeckt. Die Feuerwehr Karlsruhe rückte daraufhin mit insgesamt 36 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen aus. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Da zum Zeitpunkt der Brandentwicklung niemand im betroffenen Bereich war, kam es glücklicherweise zu keinen Personenschäden. Warum es zu dem Brandausbruch kam, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.