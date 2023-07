Gegen 13.15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Hochhaus in die Joseph-Rummel-Straße nach Ettlingen gerufen. Dort war in einem Mehrfamilienhaus im dritten Obergeschoss ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Rauch aus der Wohnung und dem Treppenhaus des Hochhauses. Die Bewohner der Wohnung konnten sich offenbar selbst retten, so die Polizei. Die Feuerwehr ist mit mehreren Trupps zur Brandbekämpfung im Gebäude. Im gesamten Hochhaus sind über 90 Personen gemeldet, so die Feuerwehr vor Ort. Wie es zum Brand kommen konnte und ob Personen verletzt wurden ist bislang unklar. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind mit einem größeren Aufgebot vor Ort.