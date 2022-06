Ein ehemaliger Hundezwinger, der zu einer Gartenhütte ausgebaut worden war, ist am Mittwochmittag in Brand geraten. Nachbarn im Kehlweg in Maximiliansau hatten gegen 12.30 Uhr bemerkt, dass das Gartenhaus brannte. Die zirka drei auf fünf Meter große Hütte stand in einem Garten, der zu einem Einfamilienhaus gehört. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Maximiliansau und Wörth konnten den Brand schnell löschen. Dabei entstand Sachschaden an der Hütte, sowie an Gebrauchsgegenständen im Garten, so ein Sprecher der Feuerwehr. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.