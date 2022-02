Knapp 30 Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft mussten in Malsch im Landkreis Karlsruhe in der Nacht auf Sonntag durch die Feuerwehr verlegt werden, nachdem es kurz nach 21 Uhr zu einem Brand kam.

Die Feuerwehr wurde von einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert, die einen Stromausfall meldete, Bei der Kontrolle des betreffenden Bereichs zeugte sich starke Rauchentwicklung in einem Technikraum. Im Bereich eines Verteilerschranks war es zu einem Kurzschluss gekommen, dessen Lichtbogen diverse Teile der Elektroinstallation zum schmelzen brachte. Der Kunststoff verursachte die Rauchentwicklung, der Rauch hatte sich aufgrund der Containerbauweise nicht in die übrigen Räume der Unterkunft ausgebreitet. Auch wenn der Brand schnell abgelöscht war und eine weitere Gefahr durch Mitarbeiter des Energieversorgungsunternehmens ausgeschlossen werden konnte, war die Feuerwehr bis nach Mitternacht im Einsatz, um die Brandstelle zu sichern und die Bewohner mit Mannschaftstransportern der Feuerwehr und des DRK in eine Ersatzunterkunft zu bringen. Die DRK-Bereitschaft übernahm dort die Versorgung der Bewohner und organisierte unter anderem Getränke. Es ist noch unklar, wann die Flüchtlingsunterkunft wieder mit Strom versorgt und daher bewohnbar ist.